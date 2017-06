Il Manchester City ha concluso la trattativa per un giovane attaccante messicano classe '95 del Pachuca. Il giocatore è Hirving Lozano, uno dei più interessanti talenti del calcio messicano che la prossima stagione potrebbe andare subito in presito in Olanda al Psv Eindhoven per iniziare ad assaporare il calcio europeo secondo Sky Sports.