Il Manchester City si tira fuori dalla corsa per il gioiellino classe '98 Mbappè del Monaco. Sul francese c'è forte la concorrenza del Psg che è in vantaggio sul Real Madrid perchè pronto a mettere sul piatto fino a 150 milioni di euro dopo la folle spesa di Neymar. Guardiola non ha intenzione di partecipare ad aste sulla base di queste cifre e ha rinunciato definitivamente al suo arrivo, come scrive il Sun.