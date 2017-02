Yaya Touré, giocatore del Manchester City, dopo le difficoltà iniziali sta vivendo un gran periodo di forma nella squadra di Pep Guardiola. Nonostante questo il suo contratto rimane in scadenza nella prossima estate, un fatto che il centrocampista ivoriano ha commentato così: "Non so se continuerò qui. Dipende dalla dirigenza del club, io non ho nulla da decidere. Penso solo a giocare bene e a vincere per i tifosi".