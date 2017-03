La partenza di De Gea, direzione Real Madrid, sembra ormai solo da formalizzare: con il club blanco alla ricerca di un titolare affidabile e disposto a sborsare diversi milioni per lui, già dalla scorsa estate. La lista dei nomi per sostituirlo è già pronta: Keylor Navas, in uscita proprio dal Real Madrid; Jasper Cillessen, al momento inoperoso al Barcellona; Kasper Schmeichel, che seguirebbe le orme del padre; Joe Hart, rientrante da Torino, ma non voluto da Guardiola al Manchester City; e Gianluigi Donnarumma, il sogno di Josè Mourinho.