Il Manchester United è rimasto folgorato dalla prestazione di due giocatori del Monaco. Nello specifico l’interesse è nei confronti di Kylian Mbappe e Tiemoue Bakayoko, rispettivamente di 18 e 22 anni. Come riporta Espn Fc, i Red Devils, già sulle tracce dei giovani, hanno manifestato l’intenzione di aggiudicarsi i giocatori, soprattutto dopo l’ottima prestazione messa in campo dal Monaco contro il Manchester City.



Mourinho ha già detto che quest’estate lo United necessita di rinforzi in attacco, vista la possibile partenza di Rooney, e Mbappè sarebbe l’investimento ideale. Lo stesso discorso vale per il centrocampo, con l'arrivo di Bakayoko volto a sostituire Carrick. L’ostacolo potrebbe essere rappresentato dal Monaco, il cui vice Presidente, Vadim Vasilyev, ha manifestato la volontà di tenere Mbappe.