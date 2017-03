La partita di Europa League tra Manchester United e Rostov, se da un lato può essere considerata dagli inglesi benevola nel sorteggio, dall’altro non lo è per questioni geografiche. Basti pensare che la città di Rostov sul Don si trova a 3200 km da Manchester. Il Manchester United ha così deciso di fare un grande regalo ai propri supporters. I tifosi dei Red Devils che seguiranno la squadra a Rostov, in Russia, non avranno problemi con la trasferta. Il motivo? lo United ha coperto i costi del (salatissimo) visto. Ovvero quasi 140 sterline a persona, e in totale, i tifosi che partiranno alla volta della Russia, saranno 238. Potevano essere molti di più, ma a incidere è stata la distanza della trasferta unitamente al costo del viaggio. A Rostov Sul Don il Manchester United non potrà quindi contare sul supporto dei propri tifosi.