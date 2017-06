“Derby di mercato” per José Mourinho. Non con il Manchester City, ma con il Milan. L’ex allenatore dell’Inter, infatti, ha chiesto alla dirigenza dello United l’acquisto di un attaccante. Con Romelu, i nomi caldi per il reparto avanzato dei Red Devils sono quelli diIl Manchester United è pronto a sfidare il Milan per i due attaccanti.- Alvaro Morata è il sogno di entrambe le squadre., ma non ha ancora trattato con il Real Madrid per il cartellino del giocatore. Lo United, come riporta Sky Sport, ha scelto la strada opposta., ma la proposta è stata respinta dal presidente Florentino Perez, che chiede 90 milioni di euro. Il Manchester United, però, può ancora giocarsi la carta De Gea per convincere il Real a cedere Morata. Il portiere spagnolo è l’obiettivo numero uno per la porta dei Blancos.Non solo Morata, ad entrambi i club infatti piace, e non poco, anche Andrea Belotti, che è stato protagonista di una stagione straordinaria con la maglia del Torino. Anche per il Gallo la valutazione è altissima:. Né Manchester United né Milan, però, hanno intenzione di arrivare a tanto, e quindi; oggi anche Petrachi ha voluto sottolineare che per portare via il Gallo ci vorranno tanti soldi: '', al di la di quanto possa piacere il giocatore alla fine ci vuole la moneta. Il Milan ha qualche giocatore che potrebbe interessare al Toro, Mihajlovic li conosce bene'' ( QUI le sue parole). Milan e Manchester United, quindi, sono pronti a darsi battaglia sul mercato: