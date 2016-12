Il Manchester United e Marouane Fellaini sono ad un passo dal separarsi. Il centrocampista belga, utilizzato a singhiozzo nelle ultime uscite stagionali del club guidato da Josè Mourinho, sta pensando di chiudere la sua esperienza all'Old Trafford e nella giornata di ieri è stato fotografato per le vie di Milano (foto The Sun) insieme al fratello alimentando i rumors di mercato che lo vogliono conteso a gennaio fra Milan e Inter.



I MOTIVI DELLA ROTTURA - Nelle ultime 6 gare Fellaini è stato utilizzato da Mourinho soltanto per 17 minuti e sempre nei finali concitati delle partite. Un cambiamento radicale nella gestione del centrocampista che invece era sempre stato schierato titolare nelle prime partite in stagione. Il motivo di questa inversione di tendenza? La richiesta di un ricco rinnovo di contratto mal digerita da Mourinho.



INTER E MILAN AL LAVORO - La fuga a Milano può, però, non essere un caso. Fellaini è già stato più volte accostato al campionato italiano e questa potrebbe essere la volta buona. Inter e Milan, tramite intermediari stanno provano a lavorare sul prestito del giocatore con pagamento delll'ingaggio da 6 milioni di euro annui (per 6 mesi si tratterebbe "soltanto" di 3 milioni). Un'ipotesi remota, ma non improbabile. Sia Milan che Inter sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e se lo United aprirà al prestito entrambi i club milanesi affonderanno il colpo. Nel frattempo Fellaini ha già conosciuto Milano.