Come scrive il Daily Star, Marouaneha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e tra una settimana può cominciare a parlare liberamente con altri club con cui accordarsi in vista della prossima stagione: il Manchester United vorrebbe trattenerlo ma il belga ha già rifiutato una proposta di rinnovo lo scorso settembre per passare da 120.000 sterline a settimana (circa 7 milioni di euro annui) a 150.000 sterline a settimana (circa 8,7 milioni di euro annui). Stando al tabloid inglese, nonostante si parli di cifre così alte, Besiktas esono due delle squadre interessate al centrocampista.