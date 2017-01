Memphis Depay è uno dei giocatori in uscita dal Manchester United a gennaio; l'olandese non sta trovando spazio e vorrebbe partire per giocare di più. Mourinho ha aperto ad una sua cessione ma, stando a quanto riportato dal Sun, i Red Devils sono disposti a cedere il giocatore solo a titolo definitivo. L'Everton nelle scorse settimane aveva provato ad aprire una trattativa sulla base del prestito, ma ha ricevuto un secco 'no' dallo United che vuole 25 milioni per cedere l'olandese.