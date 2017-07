Continuano gli affari fra Manchester United e Mino Raiola. Nonostante le parole degli scorsi giorni dello storico tecnico dei red devils Alex Ferguson (“Raiola è un secchio di merda”), con il passaggio del belga Lukaku salgono a 5 i calciatori portati alla corte di Mourinho dal superprocuratore olandese.



GLI AFFARI - Al portiere argentino Sergio Romero passato a Manchester nell’estate del 2015, si sono uniti lo scorso anno Henrikh Mkhitaryan, sbarcato per una cifra pari a 35 milioni di euro, ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic e mister 120 milioni Paul Pogba.



L’OPERAZIONE LUKAKU - A tenere banco, in queste ore, è il possibile trasferimento di Romelu Lukaku al club vincitore dell’ultima edizione dell’Europa League per la cifra mostre di 85 milioni di euro. L’Attaccante belga, reduce da una straordinaria stagione che lo ha visto siglare, con la maglia dell’Everton, ben 26 marcature, non è nuovo a certe somme: a soli diciotto anni è stato acquistato dal Chelsea per 15 milioni, per poi passare nel 2014 proprio dalle Toffees per circa 35 milioni di euro.