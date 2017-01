Continua alle 17, dopo le gare di ieri e dopo Everton-Manchester City di oggi, la 21esima giornata di Premier League, con il big match dell'Old Trafford, la grande classica d'Inghilterra, la sfida tra le due squadre più vincenti in Terra d'Albione: Manchester United-Liverpool, Mourinho contro Klopp. I Red Devils sono sesti in classifica, con 5 punti in meno dei Reds in terza posizione, a meno 8 dal Chelsea capolista, con una gara in meno. Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle attese, i padroni di casa sono ora in serie utile da 15 partite e in campionato arrivano da sei vittorie consecutive, lo stesso numero di giornate dalle quali è imbattuto il Liverpool (4 vittorie, 2 pareggi). Entrambe le squadre hanno bisogno assoluto dei tre punti, per non perdere contatto dalla zona Champions e coltivare ancora una speranza di titolo: tutte e due provengono dalle semifinali di andata della Coppa di Lega, terminate con la vittoria dei Red Devils per 2-0 contro l'Hull e la sconfitta dei Reds per 1-0 contro il Southampton. Tra i padroni di casa dovrebbe rientrare Ibrahimovic, vicecapocannoniere del campionato con 13 gol, uno in meno del primatista Diego Costa, mentre è in dubbio la presenza di Rojo, con Bailly in Coppa d'Africa, competizione che ha tolto al Liverpool Mané, ovvero il bomber principale (9 reti) del migliore attacco della Premier (48 reti). In compenso Klopp potrà di nuovo tornare a contare sul recuperato Coutinho.