Josè Mourinho, allenatore del Manchester United, è stato intervistato dal The Guardian. Tra i temi toccati la gestione attuale, ma anche il suo futuro: "Qui tutti hanno capito che non sono un mostro come vengo descritto, nessuno scappa quando arrivo al campo d'allenamento. Non sono nemmeno presuntuoso e i ragazzi sono soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti insieme. Il futuro? Il mio contratto non dura solo qualche mese, ma tre anni. Questo vuol dire che da parte della dirigenza c'è la voglia di crescere e migliorare insieme".