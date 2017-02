Durante il post-partita della finale di League Cup Manchester United-Southampton, ai microfoni di Fox Sports, ha parlato Josè Mourinho.



Josè l’abbiamo vista quasi commosso abbracciare i figli a fine partita..

“E’ sempre un’emozione. Vincere è vincere. Trofeo è trofeo. Non importa se è grande o piccolo o se sono 15 o 25. E’ stata una partita difficilissima con un avversario di qualità con un Gabbiadini fantastico. Loro erano freschi, senza match per 15 giorni noi stanchi con 3 partite negli ultimi 10 giorni. Pensavo di arrivare ai supplementari. Non meritavamo di vincere con un gol al minuto 88 ma Zlatan è Zlatan e può fare queste cose”.



Cosa date da mangiare a Ibrahimovic?

“Quello che vuoi. Lui è incredibile. Paul dietro di lui ha fatto una partita fantastica. Gli altri hanno lavorato, son stati umili e insieme nel momento più difficile del match e abbiamo portato a casa la Coppa”.



Le sue squadre salgono sempre per seconde nel momento della premiazione. Si sente un po’ lo specialista delle finali. Lo ‘Specialist One’?

“Penso che ne ho perse due e vinte 12-14 però quelle due non le dimentico fanno dolore. Una in Portogallo con il Benfica in extratime e l’altra in Spagna con l’Atletico Madrid in extra time. Però magari oggi non meritavamo di vincere quasi al novantesimo ma abbiamo vinto”.