Dopo l'infuocato quarto di finale di FA Cup del suo Manchester United contro il Chelsea di Antonio Conte, José Mourinho ha parlato a Fox Sports: "I tifosi del Chelsea mi hanno chiamato Giuda? Fino a quando Conte o un altro tecnico non vinceranno quattro titoli, io resto il numero uno. Giuda è ancora il numero uno. Non parlo dell'espulsione, voglio solo dire che sono orgoglioso dei miei giocatori e dei tifosi. Abbiamo una gara molto importante giovedì e dobbiamo riposare adesso per dare il massimo. L'arbitro? Oliver è un arbitro con potenziale fantastico, ma in quattro partite ha dato tre rigori e un rosso. A fine partita gli ho stretto la mano e mi sono complimentato".