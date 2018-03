Scaricato da Mourinho, Luke Shaw è sul mercato. Il 22enne terzino sinistro inglese interessa a Tottenham, Leicester e Southampton secondo il Daily Star.



Il Daily Express aggiunge che in partenza dal Manchester United c'è una decina di calciatori tra cui Michael Carrick (si ritira a fine stagione), Marouane Fellaini e Zlatan Ibrahimovic, tutti in scadenza di contratto a giugno.

Invece rinnovi in arrivo per Ashley Young e Anthony Martial.