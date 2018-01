Non ci sarà Henrikh Mkhitaryan nel Manchester United che sfida lo Stoke City questa sera. L'esterno armeno, inserito nella trattativa con l'Arsenal per arrivare ad Alexis Sanchez, è stato infatti escluso dai convocati di José Mourinho, che ha così commentato: "Se dicessi che la sua esclusione dipende solo da una scelta tattica, vi mentirei. Non ha problemi fisici, ma non è concentrato e pensa ad altre questioni. Non è facile per un calciatore quando ci sono dubbi sul suo futuro. Quando ci sono questi dubbi nell'aria, è necessario proteggerlo".