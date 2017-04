Domani alle ore 21 andrà in scena il derby tra Manchester City e Manchester United all'Etihad Stadium. José Mourinho, tecnico dei Red Devils, ha dato le ultime sulla formazione che metterà in campo: "Antonio Valencia e Ander Herrera ci saranno, Paul Pogba no". Poi, ha aggiunto: "Se non siamo tra le prime quattro non ha senso arrivare prima di loro, ma se finissimo terzi e loro quarti allora avrebbe grande importanza". Su Zlatan Ibrahimovic, poi: "Ci vorrà tanto tempo per recuperare, ma lui è forte mentalmente. Lotterà come sempre nella sua vita e tornerà in campo".