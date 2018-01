In conferenza stampa l'allenatore del Manchester United, José Mourinho, ha parlato anche dei rumors su Alexis Sanchez, sempre in scadenza di contratto con l’Arsenal al quale potrebbe dire addio entro il 31 gennaio: “Non credo sia corretto parlare di giocatori di altri club, se qualcuno dicesse di essere interessato ad un mio calciatore io non sarei contento. E Sanchez è un giocatore fenomenale, ma è dell’Arsenal e immagino che domenica scenderà in campo con la sua squadra. In generale posso dire che sia io che il Manchester United non crediamo molto nel mercato di gennaio. Non si compra tanto per comprare, per fare qualcosa. Però se ci sono in giro dei campioni che puoi prendere a gennaio, così come a marzo o a luglio, devi provarci e basta”.