L'allenatore del Manchester United, José Mourinho ha dichiarato: "Dopo cinque-sei mesi qui, mi sento come a casa. Ovviamente le aspettative sono alte, abbiamo avuto alti e bassi a livello di risultati e non siamo nella posizione di classifica che vorremmo, ma se parliamo di passione per il mio lavoro e per questo club, sono felicissimo qui. Sapevo quando ho accettato che il dominio del Manchester in Premier apparteneva al passato, che la Premier stava andando in una direzione diversa".



"Il calendario è intasato per alcuni club, non per tutti, per esempio non lo è per il Chelsea. Le date vengono scelte per dare riposo ad alcuni e creare problemi ad altri, ma ci siamo abituati, giochiamo l'Europa League che crea diverse difficoltà".



"Schneiderlin vuole andare via, ce lo ha detto un paio di volte. E' un grande professionista, un ragazzo fantastico. Se giocasse con continuità avrei il diritto di vietare la sua partenza, ma siccome non è così, non ho il diritto di dirgli che non va da nessuna parte. Se arriverà l'offerta giusta, non gli impedirò di andare via".