Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United ha comunque offerto a Zlatan Ibrahimovic il rinnovo del suo contratto nonostante il serio infortunio ai legamenti crociati che lo terrà fuori a lungo dai campi da gioco. Josè Mourinho ha proposto un contratto da 13 milioni per il prossimo anno per convincerlo a restare, ma la risposta della punta svedese è stata negativa poichè non sa ancora quando potrà tornare in campo e non vuole pressioni di nessun tipo.