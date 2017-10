Il Manchester United torna alla carica per Alejandro Grimaldo, laterale mancino del Benfica. Come riportato dalla stampa britannica e portoghese, in particolare dal Record, i Red Devils su indicazione di Mourinho hanno deciso di accelerare i tempo per il classe ’95, ritenuto dallo Special One il sostituto ideale di Luke Shaw,ormai ai margini del progetto United. Grimaldo è sotto contratto col Benfica fino al 2021