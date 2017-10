David Moyes, ex allenatore del Manchester United, in un intervista esclusiva rilasciata al Mirror è tornato sulla sua esperienza ai tempi dei Red Devils. Ha fatto notare che durante il suo mandato per il mercato sono stati spesi solo 65 milioni di sterline mentre dopo di lui con Van Gall 315 e per Mourinho 260 milioni. L'allenatore scozzese ha poi dichiarato: " Avremmo dovuto prendere Bale e Cesc Fabregas, erano due obiettivi primari, poi non si per quali motivi non li abbiamo presi. Forse la mia avventura con loro sarebbe stata diversa".