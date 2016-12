Mancano ormai solo i dettagli per il passaggio di Victor Lindelof al Manchester United. Secondo A Bola, per l'annuncio ufficiale dell'accquisto del centrale svedese da parte dei Red Devils si attende che il Vasteras, club in cui Lindelof è cresciuto, riceva dal Benfica i 250mila euro che gli spettano come premio di valorizzazione.