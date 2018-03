L'ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, ha attaccato Alexis Sanchez dopo l'eliminazione in Champions League contro il Siviglia: "È l’ombra del giocatore che quando era all’Arsenal era un punto di riferimento. Il giocatore che tutti ammiravano come punto di riferimento. Adesso è come un estraneo. Quando vai in una nuova squadra, non perdi il tuo talento".