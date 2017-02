L'attaccante inglese del Manchester United, Wayne Rooney ha dichiarato in un'intervista al magazine GQ: "Si vede che Mourinho ha una mentalità vincente. Non che non l'avessimo già, ma di sicuro ce l'ha ricordata. E' ovviamente un top allenatore, penso che i risultati ottenuti in tutte le squadre che ha allenato lo dimostrino. Sa quello che vuole dai giocatori e i giocatori sanno cosa lui vuole da loro. E finché fai quello che vuole lui, puoi stare sicuro che andrà bene. Siamo in una buona posizione di classifica per chiudere almeno fra le prime quattro e tornare in Champions. Ovviamente la nostra ambizione era vincere il titolo, ma sappiamo che sarà difficile. Siamo comunque ancora in corsa in Europa League e in FA Cup, siamo in finale di Coppa di Lega e crediamo di avere una squadra abbastanza forte per provare a vincere tutti questi trofei".