Il futuro di Morgan Schneiderlin è diventato un vero e proprio tormentone; il Manchester United ha già rifiutato diverse offerte da Everton e West Bromwich. Nelle ultime ore, poi, si è inserito nella corsa al giocatore francese anche il Marsiglia. Stando a quanto riportato dal Telegraph, il club francese potrebbe inserire nell'operazione il cartellino di Lassana Diarra, che piace a Mourinho, per abbassare le pretese dello United che al momento vuole non meno di 24 milioni di sterline per far partire il francese.