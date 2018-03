Serata di Champions League, con il programma degli ottavi di finale che si completa dopo le partite di settimana scorsa, che hanno visto la qualificazione di Juventus, Manchester City, Liverpool e Real Madrid. Alle ore 20.45, presso lo stadio Old Trafford si affrontano il Manchester United di Josè Mourinho e il Siviglia di Vincenzo Montella, dopo lo 0-0 del Ramon Sanchez Pizjuan nell'andata: i Red Devils arrivano a questo match in un buon momento di forma, con 3 vittorie di fila in Premier, tra cui Chelsea e Liverpool. Inoltre la squadra in casa, da aprile a oggi, ha mancato l'appuntamento con il gol una sola volta in tutti i match ufficiali giocati. Pogba e Martial sono in dubbio, possibile 3-4-2-1 con McTominay e Matic come diga in mediana e Mata titolare dietro a Rashford e Sanchez dietro a Lukaku. Siviglia, che a differenza dello United, non sta vivendo un grande momento: la squadra dell'Aereplanino ex Milan ha avuto l'occasione di accorciare in classifica sul Valencia sfruttando il fattore campo del weekend e invece non solo non ha accorciato ma ha pure aumentato il gap visto il ko per 2-0. Andalusi che inoltre non hanno di certo una nella tradizione nelle trasferte di Champions visto le due sole vittorie nelle ultime 10 gare esterne. Navas non sarà del match perchè infortunato, previsto lo stesso modulo degli avversari con Muriel terminale d'attacco.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Young; Fellaini, Matic; Lingard, Sanchez, Rashford; Lukaku.



Siviglia (4-2-3-1): Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Correa; Muriel.