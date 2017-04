Intervistato dal Times of India, l'attaccante del Manchester United Zlatan Ibrahimovic non ha chiarito i dubbi sul suo futuro: "Sono venuto al Manchester United sapendo che non avrei giocato la Champions League, non ha niente a che fare con quello. Vediamo cosa succede. Probabilmente ho solo due, tre anni davanti quindi tutto dipenderà da quello che voglio e da quello che vuole il club". Sulla sua stagione: "La gente dice che sono difficile da gestire ma ho vinto qualcosa ovunque sia andato. Se sto facendo bene? Credo di sì ma alcune persone non lo accetteranno mai perché non lo faccio a casa loro".