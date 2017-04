In casa Manchester United torna di moda il nome del Chicharito Hernandez per rinforzare l'attacco. Dopo l'attacco riservato ai suoi attaccanti, Ibrahimovic escluso, il tecnico dei Red Devils José Mourinho ha dichiarato alla stampa: "Per la maniera in cui giochiamo a Old Trafford, dove costringiamo gli avversari nella loro area, un come il Chicharito avrebbe siglato almeno 20 gol senza problemi, anche entrando nel finale". Il messicano, in scadenza col Bayer Leverkusen a giugno 2018, ha fatto parte dello United dal 2010 al 2015.