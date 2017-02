Bologna-Milan partita cruciale per la stagione dei rossoneri, che devono ripartire dopo le tre sconfitte consecutive in campionato (quattro contando il ko in Coppa Italia contro la Juventus), gara delicatissima anche per Vincenzo Montella.



LO SPETTRO DI MIHAJLOVIC - La serie di risultati negativi ha portato ai primi confronti con l'ex allenatore della scorsa stagione Sinisa Mihajlovic e l'esito del match di questa sera può incidere direttamente sul primo bilancio dell'operato dell'Aeroplanino: in caso di successo infatti il Milan di Montella toccherebbe quota 40 punti dopo 23 giornate, uno in più di quanto ottenuto con Miha l'anno scorso allo stesso punto della stagione; viceversa in caso di pareggio o sconfitta i rossoneri non eguaglierebbero i 39 punti e dunque si troverebbero a livello di rendimento al di sotto di quanto fatto nel 2015/16.



L'OMBRA DI MANCINI - Non solo lo spettro di Mihajlovic perché sul Milan e su Montella si allunga anche l'ombra di Roberto Mancini, che come riporta Sky Sport questa sarà sugli spalti del Dall'Ara per assistere alla sfida contro il Bologna: l'ex tecnico di Inter e Manchester City vanta un rapporto ottimale con Mirabelli, che con Fassone prenderà le redini rossonere dopo il closing, ed è un'idea per la prossima stagione; a spingere Mancini anche la forte volontà della proprietà cinese che chiede un profilo internazionale per la panchina. Mancini a Bologna per vedere da vicino il Milan: la sua presenza incombe su Montella.