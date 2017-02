Si era parlato di lui per il dopoal, squadra per cui ha giocato nel 2001 collezionando 4 presenze senza fare gol, ma Robertoha deciso di non prendere il posto del collega italiano. Per lui ora c'è in ballo, è proprio il caso di scriverlo, una nuova avventura a... Ballando con le Stelle.L'ex tecnico dell'twitta sul proprio profilo la foto che testimonia la sua presenza in trasmisisone: "Ormai sono in ballo... e balliamo! Arrivo Milly Carlucci". Niente scarpini e prato verde, ma scarpe da ballo per il Mancio.