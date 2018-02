Roberto Mancini, allenatore dello Zenit e candidato come futuro tecnico della Nazionale italiana, dimostra di avere un cuore d'oro nei confronti dei connazionali: nel caso particolare, alcuni ragazzi marchigiani in gita in Scozia, ad Edimburgo, hanno provato a scrivergli su Facebook per avere dei biglietti per la partita di Europa League tra Celtic e Zenit, andata in scena nella serata di ieri a Celtic Park e valida per i sedicesimi di Europa League.



BIGLIETTI IN CAMBIO DI UN SALAME - Probabilmente toccato dalla strenua ricerca dei ragazzi ("Ci chiedevamo se avesse bisogno di sostegno per la partita di giovedì contro il Celtic"), tra l'altro conterranei di Mancini che è nato proprio nelle Marche, a Jesi, il tecnico ha risposto in maniera possibilista. Il resto della storia è scontato: in cambio di un ciauscolo (salame tipico marchigiano) al tartufo, il Mancio è riuscito a trovare il biglietto per i quattro ragazzi e la loro accompagnatrice scozzese, consentendo ai ragazzi di ritirarli direttamente a Glasgow e di assistere alla gara. Peccato solo per il risultato, 1-0 per gli scozzesi...