Andrea Mancini, figlio di Roberto, centrocampista dei New York Cosmos, ha parlato ai microfoni di sampnews24.it del futuro di suo padre: "Papà allenatore della Sampdoria? Non è facile come cosa, è più un sogno che qualcosa di realmente tangibile, poi nel calcio può succedere di tutto ed è bello per questo. Magari un giorno capiterà, ma ora è molto dura. A me farebbe piacere giocare nella Sampdoria un giorno, se si potrà avverare oppure no, non lo so. Sarebbe un onore per me vestire la maglia con cui mio padre ha fatto la storia, credo che sia normale sognare di giocare nella Sampdoria, magari con papà allenatore