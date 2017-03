Roberto Mancini commissario tecnico dell'Italia? E' un'idea che più volte è stata proposta e spesso è stata presa in considerazione dallo stesso ex-allenatore dell'Inter. Intervistato da Fiorello nel corso della sua "Edicola Fiore", Mancini ha ribadito che allenare la Nazionale è un'idea che sta prendendo in considerazione per il suo futuro: "È una cosa molto bella allenare la Nazionale e potrebbe riguardare anche me".



4-2-4 PER RUSSIA 2018 - Stuzzicato da Fiorello Mancini ha anche stilato il suo 11 ideale in vista del Mondiale di Russia 2018. Non mancano le sorprese, come l'addio alla BBC, e l'inserimento di Masina e Petagna nei titolari: "Se devo scegliere direi Buffon in porta. In difesa Zappacosta a destra, Romagnoli e Bonucci centrali e Adam Masina terzino sinistro. In mediana qualità e quantità scelgio Verratti e De Rossi. In attacco Candreva e Insigne attaccanti esterni e Belotti-Petagna la coppia gol".



Ecco l'11 di Mancini (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Masina; De Rossi, Verratti; Candreva, Belotti, Petagna, Insigne.