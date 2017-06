L'Italia dovrà aspettare, Sebastian Driussi ha deciso invece di non perdere tempo ed è questione di ore il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo del neo-tecnico Roberto Mancini per 20 milioni di euro, 5 in più della clausola rescissoria che lo legava al River Plate. Secondo quanto riferiscono i più autorevoli quotidiani argentini, l'attaccante classe '96, uno dei giocatori più promettenti del Sudamerica, firmerà un contratto quinquennale con la formazione russa. Un'occasione persa per le squadre italiane che gli avevano messo gli occhi addosso almeno da un paio d'anni, quando si era messo ripetutamente in luce con le giovanili dell'Argentina; in particolare, Inter, Sampdoria e Roma hanno avuto contatti col River e con l'entourage del calciatore nei mesi scorsi senza però mai affondare il colpo.



Approfittando delle esitazioni dei club italiani, Mancini, da poco insediatosi sulla panchina dello Zenit, ha chiuso per Driussi, coinvolto tra l'altro nelle ultime ore nel caso doping che ha sconvolto il suo club di appartenenza con le confermate positività di Lucas Martinez Quarta e Camilo Mayada e i sospetti su altri compagni di squadra tra cui l'attaccante, autore di 25 reti in 91 partite con la maglia dei Millonarios. A conferma di quanto l'operazione sia vicina alla chiusura, lo Zenit ha chiesto alla società argentina di non fargli disputare l'ultima partita di campionato contro il Colon.