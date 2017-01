L'ex allenatore dell'Inter Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista ai francesi di Telefoot toccando diversi argomenti, svelando anche alcuni retroscena di mercato: "Adesso sono in vacanza, aspetto una buona cosa per la prossima stagione. Il più grande giocatore che ho allenato? Direi Zlatan Ibrahimovic, Yaya Touré, Aguero. Sono in tanti, difficile scegliere. Il PSG non mi ha mai contattato. Nel calcio tutto può succedere, è un mondo strano. Il PSG sta giocando bene e ha un buon allenatore, vediamo cosa succede nel futuro. Poi Parigi è molto bella. Il PSG è una grande squadra. Balotelli? Mario ha delle grandi qualità, è molto giovane. Deve capire in fretta che la vita va veloce. Io lo facevo giocare quando aveva 17 anni, Deve tornare a essere il grande giocatore che era. Ho un legame forte con lui Nasri? Potevo portarlo all’Inter l’estate scorsa, ma costava troppo. Cavani? Lo volevo comprare quando ero all’Inter, stravedo per lui. Lo volevo anche al City. È un grandissimo giocatore".