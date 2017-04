Intervenuto a Top Calcio, nel corso della trasmissione Apericalcio, l’ex tecnico dell’Inter, Roberto Mancini, ha parlato del suo periodo in nerazzurro, ma anche del futuro, dicendosi favorevole ad un’esperienza estera.



Ieri ha visto Inter-Samp?

“Solo il primo tempo, quando la Samp vinceva 1-0”



Cosa pensa dell’operato di Pioli?

“Il calcio è così, si giudica un tecnico in base ad una sconfitta. Penso che Pioli abbia fatto un buon lavoro da quando è arrivato, ma non so quali sono le strategie della società da qui al futuro”.



L’Inter ha una rosa per competere per il terzo posto?

“Facendo altre scelte avrebbe anche potuto lottare per lo scudetto, ma con questa rosa l’obiettivo era il terzo posto”



Per “altre scelte” intende acquistare Yaya Touré?

“No, a prescindere da Touré. Avevamo fatto insieme un tragitto e migliorato la squadra, ma poi se vuoi competere con la Juventus devi fare cose diverse”.



Con il senno del poi, considerando le grandi risorse che Suning metterà a disposizione, rifarebbe la scelta di andare via dall’Inter?

“Non avrei fatto le stesse scelte e adesso saremmo in un’altra situazione, sicuramente più chiara. Suning ha una forza enorme e credo possa fare delle buone cose”.



Aveva già segnalato Joao Mario tempo prima?

“Ne avevamo parlato circa 18 mesi prima, ma il prezzo era molto molto più basso”.



Rifiuterebbe una proposta del Milan?

“Adesso si dice così perché Fassone potrebbe diventare il nuovo amministratore delegato, ma in questo momento non c’è assolutamente niente e si parla delle cose solo quando si verificano le cose”.



Meglio l’estero o Italia per il futuro?

“Preferirei un’esperienza all’estero”