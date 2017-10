L'ex allenatore dell'Inter e oggi alla guida dello Zenit San Pietroburgo, Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay parlando dell'attuale Serie A, dell'Inter e del suo futuro.



L'INTER E LA LOTTA SCUDETTO - "L'Inter è una squadra costruita piano piano ed è forte. Il Napoli? Gioca bene con una squadra che è insieme da anni, è un vantaggio. La Lazio sta facendo molto, sono felice per Inzaghi. Il Milan? CI vuole tempo quando cambi così tanto. Lo Scudetto? Purtroppo per la Juve non può vincere tutti gli anni. Il Napoli e l'Inter sono competitive, se la giocheranno loro, con la Roma come possibile sorpresa".



ZENIT - "Il mio Zenit? Mi sto trovando molto bene, la squadra è giovane e stiamo facendo bene. Sono andati via molti giocatori di livello per ringiovanire la rosa, ma siamo primi e quindi posso dirmi contento.



BONUCCI - "Bonucci? Ha cambiato squadra dopo tanti anni e le difficoltà possono starci".



LA NAZIONALE - "Io CT della Nazionale? Prima di tutto spero che si qualifichi per il Mondiale. Mi piacerebbe poi essere CT prima dei 70 anni. E' il sogno di ogni allenatore, ma adesso è giusto che la Nazionale pensi a qualidificarsi".