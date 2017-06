"Chi prende i giocatori dell'Inter fa un affare": parola di Roberto Mancini. Che nel frattempo, un paio di settimane dopo aver rilaciato questa dichiarazione, è diventato il nuovo allenatore dello Zenit San Pietroburgo. E ora cercherà di portare in Russia un nerazzurro per reparto: Eder in attacco, Brozovic a centrocampo e Murillo o Ranocchia in difesa. Invece niente da fare per Perisic, sempre più nel mirino del Manchester United.



Oltre ad aiutare l'Inter a sistemare il bilancio in ottica fair-play finanziario, il Mancio sfida gli ex dirigenti nerazzurri Fassone e Mirabelli (ora al Milan) per degli obiettivi in comune come Belotti (Torino), Keita (Lazio), Conti e Gomez (Atalanta). Ma per lui sarà dura, visto che tutti questi calciatori preferiscono rimanere in Italia. Il Paese natio di due attaccanti che giocano già all'estero accostati allo Zenit in chiave mercato: Gabbiadini (Southampton) e Balotelli (Nizza). Infine Mancini ha messo gli occhi pure sue due giocatori della Roma: Dzeko e Paredes, contendendo ai giallorossi per il difensore Izzo del Genoa.