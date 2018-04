#PescaraSpezia @legab @leomanc Un post condiviso da Pescara Calcio Official (@pescaracalcio1936) in data: Apr 22, 2018 at 2:51 PDT

. Era già lì nei paraggi, in quelladove si vive calcio, dove anni fa squadra comesi affrontavano in amichevoli estive prestigiose. Ha portato in dote 26 gol e 9 assist in 42 partite con la: la chiamata di, la chiamata delladopo anni tra, alla quale non si può dire di no. Leonardo, probabilmente, si aspettava una stagione diversa in termini di prestazioni, numeri e risultati: soli 5 gol e 3 assist, ma con un'infortunio grave dopo il debutto contro il Foggi che ne ha influenzato il rendimento. Poi, ieri...- Sogni playoff, incubo retrocessione. Il Pescara si è ritrovato a lottare per non retrocedere:. E nel momento più duro, eccolo il Leonardo Mancuso che tutti volevano: tripletta, vittoria per 3-2, prova da leader e 3 punti vitali contro lo. La strada è ancora lunga per la salvezza, ma con un Mancuso così tutto può diventare più facile. E ora sono 8 i gol in campionato in 29 presenze.- Il suo idolo è Roberto, il suo modello è. Esterno offensivo, perfetto per il 4-3-3, è cresciuto nel Milan: tutto il settore giovanile in rossonero, la Primavera cone gli altri; ma trova poco spazio con l'attuale tecnico del. Quindi via,. Dove tutto cambia. A gennaio è diventato di proprietà della(scambio con Bunino): "Resterò ancora una stagione e mezza in Abruzzo ma essere di proprietà bianconera rappresenta un grosso stimolo per migliorarmi". Il 30 giugno 2019 scadrà il prestito ai biancazzurri: 2. Futuro bianconero, ma presente biancazzurro.@AngeTaglieri88