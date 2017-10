Intervistato da Fan Page l'ex difensore dell'Inter, Mandorlini, esprime la propria opinione sul prossimo derby tra nerazzurri e rossoneri.



“Inter favorita? Facciamo gli scongiuri perché nei derby chi è favorito poi non vince mai. L’Inter sta bene, è in un momento fortunato per tanti aspetti, ma i derby sfuggono ai pronostici e alla fine una favorita non c’è mai. Il Milan non è in un momento positivo, però questa partita può cambiarne le sorti. Mi auguro che riesca a vincerlo l'Inter, ma credo che sarà una partita molto dura e imprevedibile come tutti i derby. Sorpreso dalle difficoltà di Montella? Sì, però sono cambiati tanti giocatori e ci vorrà un po’ di tempo. Ci sono tante aspettative e quindi molta pressione, è questo a fare da freno alle prestazioni. Questo derby credo che sia uno spartiacque importante soprattutto per il Milan“.