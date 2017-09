Andrea Mandorlini, ex tecnico del Genoa, dice la sua sulla Serie A a Tutti Convocati: "Credo che i nerazzurri possano vincere lo scudetto, mi farebbe molto piacere. E' presto per dirlo, c'è ancora un po' di distanza con la testa. Fino ad adesso è piaciuta, è stata fortunato ma questo non guasta mai. Pellegri? L'ho allenato ai tempi del Genoa, solo un cieco non può vedere le qualità del ragazzo, genoano come il papà. E' un bravo ragazzo, ha voglia di arrivare. Deve migliorare ma vuole farlo".