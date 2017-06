Si parla molto di Simeone in chiave Fiorentina e Andrea Mandorlini, ex allenatore proprio del giovane attaccante al Genoa, a Fiorentinanews.com ha lanciato l'attaccante: 'Simeone è pronto anche per giocare nella Fiorentina e lo ha dimostrato al Genoa con i tanti gol segnati in Serie A. Ha grande voglia di arrivare e grande determinazione in quello che fa, ma ha anche grandi margini di miglioramento. E’ un attaccante di movimento, lavora molto per la squadra ma la sua qualità migliore è non mollare mai, è aggressivo ma può e deve migliorare di più dal punto di vista tecnico. Simeone è uno che si adatta a giocare in ogni modulo perché è un ragazzo intelligente e si adeguerà se dovesse arrivare in viola. Tra lui e Babacar sarà un bel duello tra due attaccanti giovani, visto che Babacar deve ancora esplodere. Simeone non esclude assolutamente Babacar, possono giocare anche insieme'.