soffia, spegne le candeline e esprime il desiderio per i suoi: iniziare una nuova fase della carriera, lasciandosi alle spalle il brutto infortunio al piede che ha pregiudicato la scorsa stagione. Out fino a febbraio infatti, il giovane centrocampista dellaha visto il campo solo in un'occasione, pochi minuti nel 4-0 casalingo al Genoa: vietato correre i rischi dopo il lungo stop, meglio gestirlo anche in ottica della nazionale Under 20, con la quale si è tolto qualche soddisfazioni., Mandragora ha dimostrato di aver ritrovato una buona condizione e di poter riprendere quel filo positivo iniziato a Pescara e interrotto bruscamente dalla frattura del metatarso.Questa volta con un passo in avanti: vietato tornare in Serie B, ora serve un'esperienza nel massimo campionato italiano per proseguire nel percorso di crescita e l'opportunità arriva dalla Sardegna. Illo segue da diverso tempo e si è già fatto avanti con la Juve, ultimo l'incontro avvenuto oggi tra il ds dei rossoblù Rossi e la dirigenza bianconera (con l'obiettivo di battere l'agguerrita concorrenza die soprattutto): l'idea è quella di mettere a disposizione di Rastelli un giocatore duttile, abile in mediana ma adattabile (come avvenuto a Pescara) anche come difensore centrale, garantendogli un ampio minutaggio in Serie A. Si lavora al prestito con un punto fermo, lavaluta il giocatore non meno di 10-15 milioni di euro non vuole rischiare di perderlo: due le ipotesi dunque, prestito secco o con diritto di riscatto e riacquisto in favore della società torinese. Mandragora, sotto contratto fino al 2021, non esce dunque dai piani futuri della Juve: il Cagliari come possibile idea regalo per i 20 anni, quello giusto per riprendersi il prossimo anno i bianconeri.@Albri_Fede90