Ci si è a lungo interrogati fino alla Supercoppa, su come avrebbe fatto Massimilianoa lasciare fuori un Mariocome quello che aveva tirato la carretta trascinando persino Gonzalodurante l'assenza prolungata di Paulo. La risposta è arrivata subito dopo il flop di Firenze:Potendo puntare forte sulla voglia di vincere e l'infinito spirito da guerriero del croato, Allegri lo ha inventato – o per meglio dire reinventato – esterno di centrocampo più che attaccante laterale, con Mandzukic sempre pronto a dar man forte in fase di non possesso, spingendo e pressando senza soluzione di continuità anche a costo di pagare in termini di lucidità sotto porta.