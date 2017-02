Sadio Manè è un giocatore fondamentale per il Liverpool, e la doppietta contro il Tottenham al rientro dopo la Coppa d'Africa lo ha dimostrato ancora una volta. La spedizione con la nazionale però non è stata così fortunata: dopo una prima parte molto positiva, Manè è stato protagonista dell'errore decisivo, che ha fermato il cammino del suo Senegal. L'eliminazione dalla Coppa d'Africa, arrivata contro i rivali del Camerun, ha lasciato molti strascichi in patria: la casa in cui vive la famiglia del giocatore a Malika (Dakar) è stata infatti presa d'assalto, costringendo i parenti alla fuga. I "tifosi" hanno sfogato la loro rabbia e frustrazione sul SUV dello zio di Manè del valore di circa 26mila sterline, che il centrocampista del Liverpool gli aveva regalato. Una fonte locale ha raccontato così al Sun l'accaduto: "Hanno trasferito la loro furia sulla sua auto e l'hanno completamente distrutta. Lo zio di Mane e la sua famiglia hanno segnalato queste persone alla polizia. Speriamo solo che riceveranno la punizione che meritano".