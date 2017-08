La Juventus non ha ancora rimpiazzato Bonucci e non è detto che lo farà. Al momento l'intenzione è quella di rimanere con Barzagli, Benatia, Chiellini e Rugani. Magari aspettando che l'olandese de Vrij si svincoli a parametro zero dalla Lazio a fine stagione. Anche perché Allegri vuole giocare a 4 dietro. Però non è escluso che i campioni d'Italia non cambino idea, magari puntando su un rinforzo low cost negli ultimi giorni di mercato.



COPPIA A VALENCIA - In questo senso sfuma l'argentino Ezequiel Garay, diretto allo Spartak Mosca di Carrera. Come si legge su Tuttosport, alla Juve è stato proposto il prestito di Eliaquim Mangala. Nell'ultima stagione in prestito al Valencia, il difensore francese classe 1991 è sotto contratto fino a giugno 2019 col Manchester City, che tre anni fa sborsò ben 30 milioni di euro per acquistarlo dal Porto. Tuttavia, almeno per ora, il suo nome non sembra scaldare troppo i dirigenti bianconeri.