Avvicinarsi in fretta. Iniziare a correre verso il traguardo, per quanto ancora non vicino. Kostas Manolas è il grande obiettivo su cui l'Inter sta lavorando per la difesa del prossimo anno, cerchiato in rosso sulla lista di Suning e già rientrato al centro di diversi discorsi nelle settimane passate. Come raccontato, nelle idee del club nerazzurro sarebbe stata aperta una trattativa addirittura per il mercato di gennaio, non fosse che il Fair Play Finanziario impediva un'operazione da cifre così importanti fino all'estate.



CONTRATTO DA TOP - Eppure, l'Inter sta preparando l'attacco da sferrare per convincere Manolas con un contratto da top player. Quello che sarà proposto al suo entourage nelle prossime settimane è un ingaggio da circa 4 milioni di euro con bonus, più del doppio rispetto agli attuali 1,8 milioni di euro percepiti dal centrale greco con la Roma. Proprio sull'aspetto contrattuale oltre che sul progetto importantissimo di Suning punterà il corteggiamento nerazzurro; dall'altra parte, la resistenza della Roma che continua a fare un prezzo molto alto e a non dare alcuna certezza sull'addio del giocatore da luglio. Insomma, c'è ancora da trattare e lavorare.



CONCORRENZA INGLESE - Se il ds Ausilio e i suoi uomini hanno fretta di avvicinarsi al più presto a Manolas è perché c'è il timore che possa esserci una concorrenza spietata e difficilmente contrastabile dall'estero, in particolare dall'Inghilterra. Nella scorsa estate, Manolas è stato nel mirino dell'Arsenal e del Chelsea che hanno fatto più di un tentativo per capire se fosse arrivabile. Stimato da tanti top club, il centrale classe '91 rischia di essere un pezzo pregiato del prossimo mercato; e la Roma non ha voglia di fare alcuno sconto, specialmente dovesse concludere il campionato con l'accesso alla Champions. E l'Inter spinge, vuole vedere il traguardo. Perché Manolas è il primo, primissimo obiettivo.