Solitamente sono compagni di squadra alla Roma, ma domani Radja Nainggolan e Kostas Manolas si troveranno contro in Belgio-Grecia. Dal ritiro della sua nazionale, il difensore ha parlato di questa sfida nella sfida: "Siamo amici. Non so ancora se Radja giocherà, ma in ogni caso non è un dio, è solo un uomo. Faremo del nostro meglio per contrastarlo".